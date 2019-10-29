AVANGAR — Tricked: прогноз на киберспортивный матч ESEA MDL Season 32 Europe

Сегодня, 29 октября, состоится матч турнира ESEA MDL Season 32 Europe в bo1 противостоянии AVANGAR — Tricked eSports.



Ставка: победа AVANGAR за 1.64.



AVANGAR находится на 6-й строчке мирового рейтинга hltv. После прихода AdreN`а мало кто ожидал от команды такого взлёта на StarLadder Major Berlin 2019. Парни стали верить в себя и свою игру, они действовали как единое целое. Расправились с Vitality и Renegades в плей-оффе. Но в финале против Astralis не хватило многого. Как бы то ни было, AVANGAR совершили нереальный скачок в рейтинге. Они стали опытнее, стали более сплочёнными, теперь их можно назвать топ-1 командой СНГ региона.

На BLAST Pro Series Moscow 2019 парни ещё раз доказали, что сейчас они сильнейшие представители СНГ региона на CS:GO сцене, обыграв в финале турнира команду forZe со счётом 2:1. После ошеломительной победы парни также выиграли ECS Season 8 Europe Week 1.



Tricked eSports — хорошая тир-3 команда, которая способна обыгрывать Virtus.pro, pro100, Nemiga и другие достаточно известные коллективы. Однако последние месяцы для команды Tricked полны поражений. На данный момент датчане имеют 7 побед и 3 поражения в рамках ESEA MDL Season 32 Europe и замыкают тройку лидеров. Карта Inferno играется командой Tricked eSports редко по сравнению с другими, однако в последнее время парни неплохо себя на ней показывают. Они чуть было не обыграли Heroic и навязали бой коллективу North.



AVANGAR стабильно хорошо выступают на Inferno, поэтому я считаю, что карта для них выгодная. Несмотря на то что казахи показывают далеко не лучшую свою игру в настоящее время, они выглядят для меня фаворитом в данной встрече.