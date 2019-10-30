«Валенсия» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Севилья» в 11-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: «Севилья» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.95.



«У «Валенсии» после матча с «Осасуной» выкосило всю атаку – остался только Макси Гомес. Родриго и Черышев дисквалифицированы, Гедеш и Гамейро травмированы, плюс недомогание у Силлессена. «Валенсия» в матче против «Севильи» может выехать разве что на обороне, так как забить им будет очень сложно, учитывая, что «Севилья» в последнее время в обороне играет неплохо – не пропустили от «Леванте» и «Хетафе», дома не пропустили от «Дюделанжа» в Лиге Европы.



Большого количества забитых мячей от этого матча ждать не стоит. Мне кажется, что «Севилья», у которой практически нет проблем с составом, является небольшим фаворитом. Несмотря на поддержку болельщиков на «Месталье», выиграть «Валенсии» в этом туре у «Севильи» будет очень тяжело. Мой прогноз – «Севилья» не проиграет и тотал меньше 3,5 за коэффициент 1,95», — сказал Генич.



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