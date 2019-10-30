«Наполи» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 11-го тура Серии А сезона-2019/20 «Наполи» — «Аталанта».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.24.



«Аталанта» удивляет всех своей игрой, своими результатами, голами в чемпионате Италии. Хотя в Лиге чемпионов есть проблемы. «Наполи», которые многие видели третьей командой сезона, а то и второй, сейчас испытывает довольно серьезные проблемы.



Но я думаю, что игра будет максимально открытой. «Аталанта» снова играет на публику, снова играет в удовольствие. Ну а «Наполи» отступать уже нельзя. Поэтому я предположу, что будет тотал больше 3,5. За него дают симпатичные 2,24», — сказал Арустамян.



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