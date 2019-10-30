ЦСКА — «Уфа»: прогноз Константина Генича на игру 1/8 финала Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Уфа» в 1/8 финала Кубка России сезона-2019/20.



Ставка: ЦСКА забьет минимум 2 мяча за 1.90.



«При всей моей симпатии к «Уфе» и Вадиму Евсееву, думаю, этот Кубок России для ЦСКА поважнее. Да, «армейцы» часто его выигрывали, но учитывая, что ЦСКА Гончаренко за последнее время никого не может обыграть и недавно с «Уфой» на выезде сыграл вничью, эта встреча важна.



ЦСКА и в гостях должен был побеждать «Уфу», но снова пропустил в концовке. Есть проблемы у ЦСКА: команда не держит темп все 90 минут. Может быть, это по молодости или из-за недостатка концентрации, но всё это приводит к плачевным результатам. Проиграли так «Эспаньолу», «Ференцварошу», сейчас ещё «Динамо». Уже пошатывается стул, на котором сидит Виктор Гончаренко, хотя мне кажется, что слишком много критики на него выливать не стоит.



Но это всё лирика. ЦСКА играет дома. Учитывая, что здесь он давно никого не побеждал, ЦСКА очень важно выиграть, начать забивать. Как сказал Гончаренко, когда ты не уверен в себе, вот эти семиметровые ворота становятся совсем маленькими, как хоккейные. Влашич в них и с пенальти попасть не сумел. С пенальти у ЦСКА вообще проблемы — что у Влашича, что у Чалова. До этого вообще лучше не доводить.



Я думаю, ЦСКА должно прорвать в этом матче, как минимум дважды хозяева должны наказать «Уфу». Мой вариант — «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 мяча» за 1,9, хотя можно было бы и победу взять с форой (-1)», — сказал Генич.

ЦСКА – «Уфа». Прогноз: мучения «армейцев» в октябре продолжатся Евсеев выставит «автобус», а у ЦСКА проблемы с реализацией.