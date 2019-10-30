«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Лиги

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».
Ставка: во 2-м тайме забьют больше, чем в 1-м, за 1.91.
«Игра очень непредсказуемая. Если бы дело касалось Премьер-лиги, то здесь была бы однозначная победа «Ливерпуля». А сейчас я ожидаю серьёзную ротацию от тех и от других.
Мы видели, как по сути вторые команды «Ливерпуля» и «Арсенала» играли в предыдущем Кубке. «Арсенал» был в полном порядке и разгромил «Ноттингем». А вот «Ливерпулю» пришлось помучиться.
Домашний стадион ожидает феерию, но я уверен в ротации. Конечно, если что-то пойдёт не так, то большие игроки будут заявлены в этот вечер за «Ливерпуль». И могут они появиться в тайме втором, который многое решит. Мы обратили внимание, что в АПЛ «Ливерпуль» стал переворачивать матчи именно во втором тайме, это отличительная черта команды.
Я думаю, что в такой ситуации «Арсеналу» нужно сконцентрироваться на обороне именно во втором тайме и постараться решить всё в первом. Но домашнее поле «Ливерпулю» будет в помощь. Я думаю, что именно второй тайм станет определяющим. Поэтому моя ставка: тотал второго больше первого», — сказал Казанский.
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