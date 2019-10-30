Андрей Орловский – Жаирзиньо Розенштрук: прогноз Романа Мазурова на UFC 244

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой ММА UFC 244

Андрей Орловский (Беларусь) – Жаирзиньо Розенштрук (Суринам), который состоится 3 ноября.



Ставка: тотал меньше 1,5 раунда за 2.85.



«40-летний Питбуль вновь выходит в октагон. Когда ж ты угомонишься, Андрей? После четырёх поражений подряд Орловский выиграл, и это придало ему сил и уверенности. Орловский до того крут, что свой первый профессиональный бой он провёл ещё в прошлом веке, когда многих его поклонников даже на свете не было. Он был первым чемпионом UFC с постсоветского пространства, а в октагон выходил аж 47 раз. Проиграл, конечно, много (18 поражений), но подавляющее большинство их пришлось на поздний этап карьеры. Причём чаще всего он проигрывал нокаутом, за что его нещадно критикуют. И вот злодейка-судьба (в лице Даны Уайта) подкинула ему в соперники небитого нокаутёра. Зачем тебе это нужно, Андрей?



Вот чего меньше всего хотелось бы пожелать для Орловского, так это как раз встречи с таким бойцом, как этот Розенштрук. У этого парня ни одного поражения, восемь побед и семь из них нокаутом. в том числе два – в UFC, в том числе шесть – в первом раунде. Хочется ещё раз спросить у Орловского – зачем ты в это вляпался, Андрей?

Совершенно очевидно, что Орловского бросили под очень перспективного проспекта «на съедение». Небольшие шансы у Андрея есть только в партере, где Розенштрук не силён. Но ведь и белорус не очень любит возню внизу, которая, тем более, отнимает очень много сил (а Орловскому уже 40 лет, и его кардио вызывает много вопросов).

Проблема же в том, что даже перевести бой в партер будет чрезвычайно сложно, Розенштрук запросто может поймать навстречу, и это закончится весьма печально. Помолитесь, чтобы Андрей Орловский отскочил от этого боя без тяжёлой травмы. А коэффициенты на его победу (в районе 2.30) нам кажутся очень низкими. В данном случае даже 5.00 выглядит более уместно».