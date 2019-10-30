«Ахмат» — «Луч»: прогноз Евгения Ловчева на игру 1/8 финала Кубка России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Ахмат» – «Луч».



Ставка: «Ахмат» выиграет и не пропустит за 2.00.



«Ахмату» (который находится внизу), конечно, эта победа на своём поле над «Лучом» просто очень нужна. Для того, чтобы продолжать играть в Кубке. Ведь через Кубок России тоже можно попадать в еврокубки. Думаю, что «Луч» сегодня всё-таки не соперник «Ахмату». Тем более с каждой неделей всё больше будет проявляться то, что требует от команды Игорь Шалимов. Я ставлю на победу «Ахмата», «Луч» не забьёт и ТМ (2,5)», — сказал Ловчев.



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