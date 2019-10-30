«Зенит» — «Томь»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/8 финала Кубка России
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Томь».
Ставка: победа «Зенита» минимум в 2 мяча за 1.65.
«Зенит» победит с разницей в два мяча и более, «Зенит» победит в первом тайме и «Томь» не забьет.
Понятно, что будет ротация у «Зенита». Понятно, что те ребята, которые выйдут, будут стараться забивать, а «Томь» сегодня не ровня «Зениту», который хорошо сейчас играет и много забивает. У питерцев есть кому забивать – это не только Дзюба и Азмун, но и полузащитники могут забить. Думаю, что на своем поле «Зенит» выиграет», — сказал Ловчев.
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«Зенит» выставит второй состав на матч Кубка России, чем попробует воспользоваться «Томь».
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