«Зенит» — «Томь»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/8 финала Кубка России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Томь».



Ставка: победа «Зенита» минимум в 2 мяча за 1.65.



«Зенит» победит с разницей в два мяча и более, «Зенит» победит в первом тайме и «Томь» не забьет.



Понятно, что будет ротация у «Зенита». Понятно, что те ребята, которые выйдут, будут стараться забивать, а «Томь» сегодня не ровня «Зениту», который хорошо сейчас играет и много забивает. У питерцев есть кому забивать – это не только Дзюба и Азмун, но и полузащитники могут забить. Думаю, что на своем поле «Зенит» выиграет», — сказал Ловчев.



«Зенит» — «Томь». Прогноз: перед ЦСКА и ЛЧ Семак побережёт основу «Зенит» выставит второй состав на матч Кубка России, чем попробует воспользоваться «Томь».