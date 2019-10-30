«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка Лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.85.



«Понятно, что по приоритетам этот турнир имеет наименьшее значение для тех и других. У «Ливерпуля» главная задача это — АПЛ. У «Арсенала» главная задача — вернуться в Лигу чемпионов. Всё это будет влиять на выбор игроков.



Если бы можно было делать ставку на составы, то я бы поставил на то, что у Клоппа выйдет максимум 10 новых игроков по сравнению с матчем с «Тоттенхэмом». Мне кажется, что Ловрен может остаться в составе, в остальном будут изменения. Впереди будет играть молодняк: Джонс, Эллиот, Брюстер. Каждый из них отмечался результативными действиями в недавних октябрьских матчах Юношеской лиги чемпионов. С игровой формой у них всё в порядке. В центре поля будет Окслэйд-Чемберлен, Лаллана. Этим футболистам есть что доказывать, поэтому они будут играть на своём максимуме. Также в центре поля должен выйти Наби Кейта.



Все эти игроки больше тяготеют к атаке, а не к разрушению. У «Арсенала» в принципе похожая ситуация, но там будет больше игроков основного состава. Там все, кроме Торрейры, который окажется в основе, тоже тяготеют к игре впереди.



Мне кажется, тут не стоит лезть в исходы матча, а резонно сыграть на результативности встречи. Здесь обе команды отличатся, но так как коэффициент не слишком вкусный, то добавим сюда тотал больше 2,5. У ФОНБЕТ на это коэффициент в районе 1.85.



Что касается исходов, то «Ливерпуль» фаворит, а коэффициент на выход «Арсенала» в четвертьфинал аж в районе тройки. Мне кажется, что цифры слишком завышены. Ближе к началу матча, когда станет известно, что «Ливерпуль» будет играть вторым составом, массы будут ставить на «Арсенал», и коэффициент будет падать. Здесь можно было бы поиграть с коэффициентами, но у нас такой задачи не стоит, поэтому остановимся на результативности этой игры. Тотал больше 2,5 и обе забьют», — сказал Петросьян.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз: Эмери не уедет с «Энфилда» без гола «Арсенал» забивал «Ливерпулю» в семи предыдущих очных встречах из восьми.