«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на встречу Кубка лиги

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.24.



«Думаю, что здесь ситуация похожа на матч «Ливерпуля». И если бы это была игра Премьер-лиги, то у «Челси» было бы гораздо больше шансов победить. Прямо сейчас они находятся в куда более интересной форме, они получают удовольствие от футбола, кайфуют и забивают всё, что летит.



А «Манчестер» только-только показал нормальную игру против «Норвича» на выезде (впервые за долгое время). И не понятно, поставит команда это на поток или нет.



В этой встрече я тоже жду серьёзной ротации. Но и там и там составы достаточно хороши. Я думаю, что в этом матче всё решится только ближе к концу.



Поэтому я подразумеваю осторожный и неторопливый футбол в первом тайме. Надо понять, что за составы выставят Лэмпард и Сульшер. И понять это надо не только нам, но и самим футболистам и тренерам.



Думаю, что ничья будет в первом тайме. А дальше как пойдёт. Дальше будет гораздо интереснее. Я не исключаю, что команды уйдут в дополнительное время, как это было в предыдущих раундах для «Ман Юнайтед». Здесь команда постарается сыграть от обороны, надёжно. Ну а «Челси» на своём поле будет острым соперником. Если всё и решится, то в тайме втором. Ничья в первом тайме – моя ставка», — сказал Казанский.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Лэмпарда ждёт неприятный сюрприз “МЮ” забивал лондонцам в пяти из шести предыдущих поединков.