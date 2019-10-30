«Валенсия» — «Севилья»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Севилья» в 11-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: «Валенсия» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.95.



«Сложные матчи были у команд в выходные. «Валенсия» после удаления развалилась и проиграла «Осасуне» 1:3. А вот «Севилья» очень собранно сыграла против крепкого «Хетафе», забила в нужные моменты и забрала три очка.



Хоть в Лиге чемпионов играет «Валенсия», а не «Севилья», но в таблице сейчас валенсийцы в нижней части, а севильцы — в верхней.



По составу сопоставимы команды. Но надо отметить, что у «Валенсии» из-за дисквалификации не сыграют Родриго и Черышев. В целом игра и у тех и у других не очень яркая. Нет ощущения, что «Валенсия» или «Севилья» способны доминировать хоть над каким-то соперником. Но при этом «Валенсия» в важных матчах играет более качественно, обороняется неплохо. Не проиграли «Атлетико», взяли три очка в Бильбао.



Вот именно умение «Валенсии» собираться должно ей помочь здесь хорошо сыграть. Очки очень нужны, трибуны должны помочь. Ставить на победу не решусь. Но можно попробовать «Валенсия» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.



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