«Зенит» – «Томь»: прогноз Владислава Радимова на игру 1/8 финала Кубка России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч !/8 финала Кубка России «Зенит» – «Томь».



Ставка: «Томь» не забьёт за 1.75.



«У «Зенита» очень длинная «скамейка». Наверняка футболисты, которые не получают игрового времени, соскучились по игре. И, скорее всего, им будет предоставлено игровое время в этом матче. Ведь на неделе у «Зенита» будет матч в Лиге чемпионов с «Лейпцигом». Поэтому я думаю, что в этом матче должны будут выйти футболисты, которые находились на скамейке в прошлом матче ЛЧ против «Лейпцига». Им захочется доказать, что они не зря получают игровое время. Понятно, что им будет не хватать игрового тонуса, но среди них может выйти Краневиттер, который год назад выходил с Месси в стартовом составе сборной Аргентины, а также Жирков, Смольников и другие. Так можно много перечислять. Всё это игроки сборных, и они в любом случае сильнее футболистов «Томи». Плюс «Зенит» играет на своём поле, так что, мне кажется, здесь вариантов нет.



Думаю, «Томь» не сможет забить. В воротах «Зенита» будет Лунёв, он захочет отстоять этот матч на ноль. К тому же у «Зенита» квалифицированные защитники. Да и «Томь» по сравнению с прошлым сезоном выступает гораздо хуже. Ставлю на крупную победу «Зенита» и на то, что «Томь» не сможет забить», — сказал Радимов.

«Зенит» — «Томь». Прогноз: перед ЦСКА и ЛЧ Семак побережёт основу «Зенит» выставит второй состав на матч Кубка России, чем попробует воспользоваться «Томь».