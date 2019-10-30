«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч Кубка Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» в 4-м раунде Кубка английской лиги сезона-2019/20.
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.20.
«Здесь, конечно, вывеска привлекательная, но, к сожалению, «Арсенал» сейчас не ровня «Ливерпулю». Вроде бы начали сезон лондонцы неплохо, но в последних играх всё не очень здорово, ещё и скандал с Джакой, Эмери недовольны игроки. Ляказетт вроде бы лайкнул сообщение, в котором было написано, что «Арсеналу» нужно избавляться от тренера. Эмоциональный фон не лучший.
У «Ливерпуля» всё хорошо. Не всегда удается легко выигрывать, но это особого значения не имеет. Запас прочности у команды Клоппа достаточно серьёзный.
В этом матче, конечно, самый важный момент — в каких составах команды выйдут. Наверняка не вся атакующая тройка «Ливерпуля» сыграет с первых минут. Так что какие-то шансы могут появиться у лондонцев. Не буду брать победу «Ливерпуля». А голы в любом случае будут. Наверняка Ван Дейка не будет, а без него оборона «Ливерпуля» гораздо слабее. У «Арсенала» сзади порядка нет. Моментов будет достаточно, и команды их реализуют. Моя ставка — «тотал больше 3,5 мяча», — сказал Титов.
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