«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на игру Кубка лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.65.



«Ливерпуль» в последнее время немного сбавил, но речь идёт сейчас не о стартовом составе команды, а о тех, кто находится очень близко к основе, но пока у полной мере своё игровое время получить не может. У «Арсенала» такая же ситуация, но канониры, опять же, если говорить о резерве, на мой взгляд, посильнее, чем команда из великого английского города, я имею в виду «Ливерпуль».



В этом матче я предлагаю играть на следующие исходы. Во-первых, обе команды забьют. Во-вторых, верховая игра, потому что будет слишком жарко, ведь многое стоит на кону. Третья ставка, которая, мне кажется, в этом матче вероятной, — победа «Арсенала». Единственное, я взял бы фору 0,5. Мне кажется, что разница итоговая в счёте составит не больше одного мяча», — сказал Казаков.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз: Эмери не уедет с «Энфилда» без гола «Арсенал» забивал «Ливерпулю» в семи предыдущих очных встречах из восьми.