«Реал Мадрид» — «Леганес»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Реал Мадрид» — «Леганес».
Ставка: победа «Реала» минимум в 3 мяча за 2.85.
«У «Реала» много проблем. Не выходит на лидирующие роли Эден Азар, мог бы играть лучше Карим Бензема, очень много вопросов к Куртуа, Винисиус и Родриго пока не готовы делать результат, ниже своих возможностей играет большинство футболистов. Пожалуй, вопросов нет лишь к Каземиро.
Тем не менее «Реал» отдохнул в эти выходные из-за переноса «класико» и со свежими силами в родных стенах должен спокойно разобраться с худшей на данный момент командой Примеры.
«Леганес» в субботу одержал первую победу в Ла Лиге в матче с «Мальоркой» — 1:0, но всё равно отстаёт от 19-го места на 3 очка. В команде много проблем и нет главного тренера — Мануэль Пеллегрино был уволен. Такую команду «Реал» должен обыгрывать в любом состоянии, тем более на «Сантьяго Бернабеу».
Не жду сенсации. На мой взгляд, будет лёгкая игра для «Реала», а счет — в районе 4:0. Можно выбрать более осторожный вариант и взять победу хозяев с разницей как минимум в 3 мяча».
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