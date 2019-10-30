ЦСКА – «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на встречу 1/8 финала Кубка России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России ЦСКА — «Уфа».



Ставка: победа ЦСКА за 1.65.



«ЦСКА победит, «Уфа» не забьёт и тотал меньше 2,5. ЦСКА проиграл несколько матчей подряд, но не видно того, что команда опустила руки. ЦСКА много атакует, создаёт много моментов, но не забивают. Это синдром второго года — команда молодая, создавалась в прошлом году. Что-то не получается в нынешнем сезоне, но в следующем году будет значительно лучше. Такой тренер, как Гончаренко, поднимет команду на схватку. Думаю, что ЦСКА победит», — сказал Ловчев.

ЦСКА – «Уфа». Прогноз: мучения «армейцев» в октябре продолжатся Евсеев выставит «автобус», а у ЦСКА проблемы с реализацией.