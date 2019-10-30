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ЦСКА – «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на встречу 1/8 финала Кубка России

ЦСКА – «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на встречу 1/8 финала Кубка России
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России ЦСКА — «Уфа».

Ставка: победа ЦСКА за 1.65.

«ЦСКА победит, «Уфа» не забьёт и тотал меньше 2,5. ЦСКА проиграл несколько матчей подряд, но не видно того, что команда опустила руки. ЦСКА много атакует, создаёт много моментов, но не забивают. Это синдром второго года — команда молодая, создавалась в прошлом году. Что-то не получается в нынешнем сезоне, но в следующем году будет значительно лучше. Такой тренер, как Гончаренко, поднимет команду на схватку. Думаю, что ЦСКА победит», — сказал Ловчев.

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