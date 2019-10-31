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«Спартак» – «Ростов»: прогноз Олега Лысенко на матч Кубка России

«Спартак» – «Ростов»: прогноз Олега Лысенко на матч Кубка России
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Автор «Чемпионата» Олег Лысенко дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.95.

Пожалуй, самая горячая и непредсказуемая пара в 1/8 финала Кубка. «Ростов» сыгрался, вошёл во вкус побед и ощутил собственную силу, а тут у него ещё и мощное мотивационное подспорье есть — красно-белое прошлое Карпина, Ерёменко, Попова. Всех их ярлык «сбитый лётчик» коробит. Но и «Спартак» после шоковой терапии Федуна ожил, расшевелился. У Тедеско тоже хватает оригинальных тактических идей и исполнителей для их воплощения в жизнь. Плюс энергетика родной арены. Не возьмусь предсказать, кто возьмёт верх — у обоих клубов Кубок может стоять в приоритете, и ни у кого нет причин им пренебрегать. Но голов предвижу больше одного. Поставил бы на «забьют оба».

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