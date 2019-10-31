«Спартак» – «Ростов»: прогноз Олега Лысенко на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Олег Лысенко дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Ростов».



Ставка: обе забьют за 1.95.



Пожалуй, самая горячая и непредсказуемая пара в 1/8 финала Кубка. «Ростов» сыгрался, вошёл во вкус побед и ощутил собственную силу, а тут у него ещё и мощное мотивационное подспорье есть — красно-белое прошлое Карпина, Ерёменко, Попова. Всех их ярлык «сбитый лётчик» коробит. Но и «Спартак» после шоковой терапии Федуна ожил, расшевелился. У Тедеско тоже хватает оригинальных тактических идей и исполнителей для их воплощения в жизнь. Плюс энергетика родной арены. Не возьмусь предсказать, кто возьмёт верх — у обоих клубов Кубок может стоять в приоритете, и ни у кого нет причин им пренебрегать. Но голов предвижу больше одного. Поставил бы на «забьют оба».

«Спартак» — «Ростов». Прогноз: сухая серия красно-белых прервётся Карпин уже разбирался с Каррерой и Кононовым. Валерий Георгиевич найдёт управу и на Тедеско.