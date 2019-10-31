«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру 1/8 финала Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» в 1/8 финала Кубка России сезона-2019/20.
Ставка: «Ростов» не проиграет и менее 4 голов в матче за 2.06.
«Главный матч 1/8 финала Кубка России. Восхваляют сейчас все направо и налево Доменико Тедеско, одержана победа над «Локомотивом», яркая, красивая, разгромная, с планом на игру, который сработал. Ну и потрясающе сыграл Зелимхан Бакаев, сделавший хет-трик из голевых передач.
«Ростов» с Карпиным всё это прекрасно знает и видит, что раскрываться здесь будет нельзя. В гельзенкирхенской манере Тедеско обыграл Юрия Сёмина, на пространстве. Если Карпин со своей командой допустит такие провалы в обороне, можно будет и на «Открытие Арене» «Ростову» попасть, конечно, не так крупно, как в Петербурге в матче с «Зенитом». Надо помнить, что это кубковая игра, риск надо свести к минимуму. И Тедеско, и Карпин это понимают.
Думаю, что у «Ростова» есть все варианты ведения игры, чтобы не проиграть этому «Спартаку». Обольщаться крупной победой над «Локомотивом» «Спартаку» не надо, так получилось. «Ростов» тоже очень крепкая команда, и она также обыграла «Локо» в Черкизово.
У «Ростова» серьёзные планы на этот Кубок России. Думаю, что «Ростов» сыграет грамотно, аккуратно и не проиграет в основное время. Я бы взял «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» за 2,06. Как играть в обороне, Доменико Тедеско свою команду научил. Если ещё поставит на поток контратаки и научит играть в атаку, будет совсем хорошо. В обороне при Тедеско пока не пропускает «Спартак», может не пропустить и сейчас», — сказал Генич.
- 31 октября 2019
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 30 октября 2019
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:01
- 29 октября 2019
-
19:00
-
18:35
-
18:30
-
18:00