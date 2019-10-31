«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру 1/8 финала Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» в 1/8 финала Кубка России сезона-2019/20.

Ставка: «Ростов» не проиграет и менее 4 голов в матче за 2.06.



«Главный матч 1/8 финала Кубка России. Восхваляют сейчас все направо и налево Доменико Тедеско, одержана победа над «Локомотивом», яркая, красивая, разгромная, с планом на игру, который сработал. Ну и потрясающе сыграл Зелимхан Бакаев, сделавший хет-трик из голевых передач.



«Ростов» с Карпиным всё это прекрасно знает и видит, что раскрываться здесь будет нельзя. В гельзенкирхенской манере Тедеско обыграл Юрия Сёмина, на пространстве. Если Карпин со своей командой допустит такие провалы в обороне, можно будет и на «Открытие Арене» «Ростову» попасть, конечно, не так крупно, как в Петербурге в матче с «Зенитом». Надо помнить, что это кубковая игра, риск надо свести к минимуму. И Тедеско, и Карпин это понимают.



Думаю, что у «Ростова» есть все варианты ведения игры, чтобы не проиграть этому «Спартаку». Обольщаться крупной победой над «Локомотивом» «Спартаку» не надо, так получилось. «Ростов» тоже очень крепкая команда, и она также обыграла «Локо» в Черкизово.



У «Ростова» серьёзные планы на этот Кубок России. Думаю, что «Ростов» сыграет грамотно, аккуратно и не проиграет в основное время. Я бы взял «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» за 2,06. Как играть в обороне, Доменико Тедеско свою команду научил. Если ещё поставит на поток контратаки и научит играть в атаку, будет совсем хорошо. В обороне при Тедеско пока не пропускает «Спартак», может не пропустить и сейчас», — сказал Генич.