Во сколько играют «Спартак» – «Ростов», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 31 октября, в матче 1/8 финала Кубка России в Москве встретятся «Спартак» и «Ростов». Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1 за 2.25.



Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдёт на «Открытие Арене», но и у гостей есть свой козырь: жёлто-синие отдыхали на день больше. Впрочем, букмекеры всё равно отдают предпочтение хозяевам. Победа красно-белых в основное время идёт 2.04, а итоговый проход за 1.53. От ставок на коллектив Доменико Тедеско лучше воздержаться.



«Спартак» потратил слишком много эмоций в игре с «Локомотивом». Восстанавливаться после побед легче, но и соперники красно-белых получают всё больше информации о задумках Доменико Тедеско. За вкусный коэффициент 2.25 предлагаем рассмотреть индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.



С новым тренером «Спартак» ещё не пропускал, хотя тот же «Локомотив» нанёс немало ударов по воротам Максименко из опасных зон. У красно-белых не будет преимущества в физической подготовке в предстоящем поединке с «Ростовом». В нынешнем сезоне у жёлто-синих одна из лучших атак среди российских клубов, что отлично отражается в статистике.



За 15 официальных матчей в сезоне-2019/20 у команды Карпина 28 забитых мячей. Не пропустить от Шомуродова и компании удалось только «Уфе». Более того, в трёх последних поединках (не считая товарищеские встречи) против красно-белых у «Ростова» следующие результаты: 1:0 при Каррере, а также 2:1 и 2:2 при Кононове. Валерию Георгиевичу всё равно, кого переигрывать из наставников «Спартака».



Доменико Тедеско уже успел завоевать расположение публики, но «Спартак» не сможет играть на ноль в каждом матче. Рано или поздно красно-белые окажутся в роли догоняющего, поэтому и пара пропущенных голов станет реальностью. Один мяч от «Ростова» принесёт нам возврат средств, а две или более успешных атак гостей гарантируют прибыль.

«Спартак» — «Ростов». Прогноз: сухая серия красно-белых прервётся Карпин уже разбирался с Каррерой и Кононовым. Валерий Георгиевич найдёт управу и на Тедеско.