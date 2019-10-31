«Торпедо» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Торпедо» — «Балтика» в 1/8 финала Кубка России сезона-2019/20.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.60.



«Интересная встреча пройдет на Автозаводской, где «Торпедо» будет принимать «Балтику». Несколько дней назад команды играли друг с другом в матче ФНЛ. Сыграли в Калининграде 1:1: «Балтика» забила с весьма сомнительного пенальти, но по игре хозяева все равно переиграли соперника, что не мешает команде Сергея Игнашевича по-прежнему находиться во главе турнирной таблицы.



В Кубке России свои расклады. «Балтика» к этому матчу подходит с мощной серией — 14 матчей без поражений в ФНЛ, да еще калининградцы сняли с пробега «Локомотив», обладателя Кубка России. Торпедовцам будет непросто. Но они неплохо играют у себя дома в этом сезоне.



Тем не менее жду, что «Балтика» немало проблем доставит «Торпедо». Здесь может все решить деталь или ошибка. Думаю, много голов не будет. Сыграю «тотал меньше 2,5 мяча» за 1,6. Сергей Игнашевич — опытный, проверенный кубковый боец. Наверняка какие-то секреты относительно Кубка России он расскажет своим футболистам. А раскрываться торпедовцы точно не станут. Может быть, еще бы сыграл «тотал меньше 2 мячей с расходом» за 2,14. Если и будут голы, то максимум 1», — сказал Генич.



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