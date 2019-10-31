«Спартак» — «Ростов»: прогноз Дениса Казанского на игру 1/8 финала Кубка России

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.63.



«В этой паре есть довольно любопытные истории и закономерности. В Москве команды играют сплошные низы. В последний раз семь лет назад был верховой матч в Москве, когда Ари забивал за красно-белых. А у «Ростова» играли Бентли, Синама-Понголь, Кириченко выходил тогда ещё в стартовом составе, в воротах был Плетикоса. В общем, представляете, сколько времени прошло.



И с той поры – абсолютно низовые матчи. Они получаются интересными с точки зрения тактических ходов, кто бы ни возглавлял ту и другую команды. А теперь это всё усугубляется.



Усугубляется сезоном Валерия Карпина, и его подготовкой к любой команде. А также непредсказуемостью Тедеско. Потому что пока мы видели только два матча этого тренера. И предположить, какую модель он выберет для игры с «Ростовом», довольно сложно (времени на подготовку мало после триумфа против «Локо»). А у «Ростова» впереди «Краснодар», это тоже важный момент для чемпионата России и для конкретной игры.



Я думаю, что здесь будет эмоциональная игра. Но мне кажется, что голов будет забито мало, потому что столкнутся очень мощные тренерские практики. Они постараются друг к другу подготовиться, чтобы обошлось без сюрпризов. Может быть, всё решится даже в дополнительном времени или в серии пенальти. В Москве нас ждёт низ», — полагает Казанский.

«Спартак» — «Ростов». Прогноз: сухая серия красно-белых прервётся Карпин уже разбирался с Каррерой и Кононовым. Валерий Георгиевич найдёт управу и на Тедеско.