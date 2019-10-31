«Спартак» — «Ростов»: прогноз Дениса Казанского на игру 1/8 финала Кубка России

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.63.
«В этой паре есть довольно любопытные истории и закономерности. В Москве команды играют сплошные низы. В последний раз семь лет назад был верховой матч в Москве, когда Ари забивал за красно-белых. А у «Ростова» играли Бентли, Синама-Понголь, Кириченко выходил тогда ещё в стартовом составе, в воротах был Плетикоса. В общем, представляете, сколько времени прошло.
И с той поры – абсолютно низовые матчи. Они получаются интересными с точки зрения тактических ходов, кто бы ни возглавлял ту и другую команды. А теперь это всё усугубляется.
Усугубляется сезоном Валерия Карпина, и его подготовкой к любой команде. А также непредсказуемостью Тедеско. Потому что пока мы видели только два матча этого тренера. И предположить, какую модель он выберет для игры с «Ростовом», довольно сложно (времени на подготовку мало после триумфа против «Локо»). А у «Ростова» впереди «Краснодар», это тоже важный момент для чемпионата России и для конкретной игры.
Я думаю, что здесь будет эмоциональная игра. Но мне кажется, что голов будет забито мало, потому что столкнутся очень мощные тренерские практики. Они постараются друг к другу подготовиться, чтобы обошлось без сюрпризов. Может быть, всё решится даже в дополнительном времени или в серии пенальти. В Москве нас ждёт низ», — полагает Казанский.
- 31 октября 2019
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 30 октября 2019
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:01
- 29 октября 2019
-
19:00