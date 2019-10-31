«Спартак» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на встречу Кубка России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Ростов».



Ставка: ничья и меньше 3 мячей в матче за 3.30.



«Думаю, что никого не должно ввести в заблуждение то, что «Спартак» выиграл у «Локомотива». Выиграл он все же за счет контратак во втором тайме. «Локомотив» устал, после того как сыграл с «Ювентусом». И «Локо» во втором тайме просто развалился. А «Ростов» не даст «Спартаку» таких контратак, которые были в том матче. «Спартак» будет в обороне очень скрупулезен. Я видел по последней игре, что они стали защищаться не только количеством, но и качеством. Поэтому игра будет довольно осторожная. Многие спартаковские болельщики говорят, что красно-белые просто разорвут «Ростов», — нет. Я думаю, что будет ничья. А дальше уже как получится. Мои ставки: ничья в основное время, ничья в первом тайме и ТМ (2,5)», — сказал Ловчев.



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