«Оренбург» – «Химки»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Кубка России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Оренбург» – «Химки».



Ставка: проход «Оренбурга» за 1.50.



«В этом матче аутсайдер Премьер-Лиги встречается с командой, которая является одним из лидеров ФНЛ. Обе команды тренерские, поэтому всё будет зависеть от того, как будет выстроена игра. Талалаев привык действовать первым номером, особенно в начале игры, когда его команда обрушивает атаки на соперника. «Химки» очень хорошо начинают матчи, а потом игра у них успокаивается. Поэтому для «Оренбурга» очень важно не пропустить первыми в стартовые 15-20 минут. Но для меня фаворит всё-таки «Оренбург». Они играют дома на искусственном газоне, и это не совсем привычно для «Химок».



Если сравнивать команды по составам, то есть сомнения, что «Химки» в чём-то уступают «Оренбургу». Возможно, они даже и превосходят своего соперника на каких-то позициях.



Я не совсем уверен в том, важно ли для «Оренбурга» участие в Кубке России. Вполне вероятно, что какую-то часть игроков они могут оставить в запасе, потому что у них тревожное положение в Премьер-Лиге. У «Химок» же сейчас непростой календарь, и он повлияет на этот матч. Как бы то ни было, для меня «Оренбург» – фаворит этой игры», — сказал Непомнящий.



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