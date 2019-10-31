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«Динамо» М — «Салават Юлаев»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

«Динамо» М — «Салават Юлаев»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.71.

«Динамо» и «Салават» сыграют в Москве. Любопытная игра может получиться с учетом некоторых факторов. «Динамо» сейчас в полном порядке. У москвичей серия побед. Для меня победа «Динамо» над «Авангардом» была большим сюрпризом. Не думал, что после дальневосточного турне они так быстро придут в себя и покажут качественный хоккей, пусть и с одной заброшенной шайбой, но с максимумом набранных очков. Может быть, разочаровал «Авангард», но это уже проблемы Боба Хартли и команды.

«Салават» сейчас страдает. Часто в последнее время уходит за пределы основного времени. То получает очки, то недополучает. В общем, играет не так, чтобы очень хорошо. В Сочи проиграл (1:3). Сейчас идет очень сложная полоса в жизни «Салавата».

Отличная форма «Динамо» накладывается на полосу неудач «Салавата». Если посмотрим на коэффициент на победу «Динамо», то удивимся — там достаточно хороший вариант. Думаю, что бело-голубые не без проблем, но смогут победить. Победа «Динамо», — сказал Казанский.

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Три предыдущие встречи соперников уходили в овертайм.
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