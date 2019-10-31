«Спартак» – «Ростов»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Ростов».
Ставка: победа «Ростова» за 3.40.
«Наверняка «Ростов» поставит задачу вести борьбу за Кубок до конца, потому что для них это очень важный титул. А у «Спартака» много болельщиков, новый тренер, и отступать им некуда. Я бы в этом матче поставил на победу «Ростова».
На мой взгляд, всё-таки в нынешнем состоянии «Спартак», какой бы у него ни был тренер, ничего не сможет добиться. Но матч должен быть интересный, потому что оба тренера должны будут выпустить основные составы. Игрокам «Спартака» в любом случае нужно доказывать свою состоятельность новому наставнику, а «Ростову», как я уже и сказал, очень важен этот трофей. Так что мне кажется, что матч будет результативный.
«Спартак» в этом сезоне вряд ли сможет побороться в чемпионате даже за еврокубовую зону, так как в верхней части таблицы всё плотно. Сейчас «Спартаку» и новому тренеру нужно время, а также поменять игроков на некоторых позициях. Возможно, красно-белым лучше сосредоточиться на Кубке России, чтобы попасть в еврокубки. Но я не верю в «Спартак», поэтому ставлю на победу «Ростова», — сказал Радимов.
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