«Сибирь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА ровно в 2 шайбы за 5.00.
«Новосибирцы встречаются с москвичами нечасто, причём с москвичами любыми: разные конференции, однако. Отсюда и весомость каждой отдельно взятой встречи. А уж когда в Новосибирск приезжает действующий обладатель Кубка Гагарина… Можете не сомневаться, что Ледовый будет раскачиваться, а его крыша в случае хозяйских голов подпрыгивать.
Другой вопрос: а будут ли эти самые хозяйские голы? Да, с «Автомобилистом» в предыдущем туре сибиряки справились играючи. Так с ним сейчас все так справляются, и это уже нельзя считать серьёзным показателем. У ЦСКА, в отличие от «Авто», всё в полном порядке и никаких серьёзных проблем в игре не наблюдается. Ну да, накрылась — спасибо финнам — победная серия, которая в итоге стала семиматчевой. Так уже в следующей игре с целым «Авангардом» «армейцы» распаковали новую. И в Новосибирск едут точно не досрочно её заканчивать.
Опять-таки статистика личных встреч ставит на «Сибири» большой и жирный крест. В 12 последних матчах, из которых два были «товарняками», – а это, на минуточку, пять сезонов КХЛ — налицо лишь одна победа сибиряков. Против 11 «армейских» выигрышей. Именно это и позволяет сделать вывод о том, что «Сибирь» является «своим клиентом» для ЦСКА и ничего поделать с этим не может.
А значит, ЦСКА победит. Без особого нервного надрыва, без голевого звездопада, так, весьма скромно: 3:1, а может, даже 2:1. Зато в основное время», — сказал Лебедев.
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