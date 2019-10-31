«Оренбург» — «Химки»: прогноз Евгения Ловчева на матч Кубка России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Оренбург» – «Химки».
Ставка: победа «Оренбурга» и обе забьют за 3.90.
«То, что «Химки» команда забивная, то, что она не боится никого, – это без сомнения. Но «Оренбург» сильнее «Химок» однозначно. «Оренбург» организованнее. И, конечно, Кубок России для них – это очень важно. Через него можно попасть на европейскую арену. Но самое главное то, что у «Оренбурга» есть командный характер за счёт тренера. Поэтому именно им я отдаю победу. Мои ставки: победа Оренбурга, обе забьют и ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.
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