«Спартак» — «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов».



Ставка: ничья в основное время за 3.28.



«Доменико Тедеско против Валерия Карпина. Тедеско дал повод своим оппонентам в первом матче, который «Спартак» провёл с «Рубином» под его руководством, говорить, что игра у него довольно тусклая — встреча завершилась со счётом 0:0. Но затем была блестящая победа над «Локомотивом» на выезде — 3:0.



Матч с «Ростовом» покажет, чего стоит нынешний «Спартак». На правильном ли он пути при новом тренере? Валерий Карпин привезёт «Ростов» в Москву. Карпин, который всегда рассматривается в качестве следующего тренера красно-белых, наверняка захочет проявить себя на глазах московских болельщиков и всей страны.



В чемпионате «Ростов» сейчас на втором месте, отстаёт всего на три очка от «Зенита», притом что у «Зенита» в следующем туре непростая игра с ЦСКА и всякое может случиться. «Ростов» очень близок к лидерству. «Спартак» же занимает восьмое место, в последних двух турах красно-белые набрали четыре очка.



56 матчей команды провели друг с другом. 33 победы у «Спартака», 12 раз выигрывал «Ростов» при 11 ничьих. Но если мы возьмём последнее время — последние 10 очных встреч, то здесь ситуация другая. Пять раз «Спартак» проиграл, три раза выиграл при двух ничьих. Всё выправляется в сторону «Ростова".



Если оценивать тактику двух команд, то мы знаем, что Карпин и Тедеско могут сыграть с мощной обороной и контратаками. Но как уложатся две одинаковые тактики в одном матче на «Открытие Арене»? Возможно, мы увидим новые тактические конфигурации.



Поскольку игра здесь лишь одна, то кто-то должен пройти дальше. Но я рискну поставить на ничью в основное время с коэффициентом 3.28. Ну а там посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Гусев.

«Спартак» — «Ростов». Прогноз: сухая серия красно-белых прервётся Карпин уже разбирался с Каррерой и Кононовым. Валерий Георгиевич найдёт управу и на Тедеско.