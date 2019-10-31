«Торпедо» – «Балтика»: прогноз Дмитрия Шнякина на встречу Кубка России

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 1/8 Кубка России «Торпедо» – «Балтика».



Ставка: ТМ 2 за 2.02.



«Самое интересное, что эти команды буквально несколько дней назад играли, это было в чемпионате ФНЛ в Калининграде. Матч закончился ничьей 1:1. В первом тайме у «Балтики» было большое преимущество — территориальное, а к тому же больше 70% владения мячом было тоже за этой командой. Разве что у Маркина был момент более или менее значимый, когда он попал в перекладину, но не более того.



Во втором тайме уже «Торпедо», как часто это бывает в нынешнем сезоне, на помощь пришли стандарты — Божин в очередной раз забил в красивом прыжке. Дело закончилось левым, на мой взгляд, пенальти в ворота «Торпедо». В итоге 1:1 с большим количеством жёлтых. Кстати, рассмотрите этот вариант — ставку на жёлтые карточки в этом матче, например больше пяти.



Обе команды в неплохой форме. Даже несмотря на недавнее поражение «Торпедо» от «Чертаново». «Торпедо» — лидер ФНЛ. «Балтика» тоже недалеко находится. В целом эти соперники довольно равны. «Балтика» вообще с шестого тура ФНЛ не проигрывает, представляете? В 16 подряд матчах «Балтика» не проигрывает! И в девяти случаях эти матчи были низовые, если вы понимаете, о чём я.



«Торпедо», кстати, тоже команда низовая. Обе команды возглавляют бывшие защитники: Евгений Калешин и Сергей Игнашевич. Кубковый накал, кубковые задачи — это всё дополнительное напряжение для команд. Матч на легендарном стадионе. Я думаю, что здесь будет гораздо больше борьбы, нежели какого-то результативного искромётного футбола. Так что мой прогноз следующий: я думаю, что в этом матче тотал голов будет меньше 2 с коэффициентом 2.03. Если будет два гола — расход и никаких проблем. А если меньше, то нас с вами ожидает победа. А ещё что-то мне подсказывает, что если будут голы в этой встрече, то забьёт их «Торпедо», — сказал Шнякин.



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