Эксперты назвали ставки россиян на матч «Спартак» — «Ростов» в Кубке России

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» начнётся сегодня, 31 октября, в 19:30 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



53% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 35% — на «Ростов», ещё 12% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 93% объёма рынка при коэффициенте 2.25. 7% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.65).



Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу команды Доменико Тедеско. На этот исход поставлено 35% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех ростовчан (23%), на минимум 2 гола в матче (16%), на минимум 3 забитых мяча (15%) и на то, что спартаковцы победят с учётом овертайма и серии пенальти (11%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 508 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на успех команды Валерия Карпина в основное время с коэффициентом 3.60.

«Спартак» — «Ростов». Прогноз: сухая серия красно-белых прервётся Карпин уже разбирался с Каррерой и Кононовым. Валерий Георгиевич найдёт управу и на Тедеско.