Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Эксперты назвали фаворита Кубка России после матчей 1/8 финала

Эксперты назвали фаворита Кубка России после матчей 1/8 финала
Ставки 0

Вчера тремя матчами завершилась стадия 1/8 финала Кубка России по футболу. Букмекеры назвали фаворита соревнований перед четвертьфиналами.

По оценке аналитиков, фаворит — «Зенит». Поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 2.65. Это примерно 34% вероятности. В четвертьфинале питерцы сыграют с грозненским «Ахматом» (20.0, 5%).

Сделать ставку на ЦСКА можно с коэффициентом 5.5 (17%). Подопечным Виктора Гончаренко предстоит сыграть со «Спартаком», чьи шансы букмекеры оценивают коэффициентом 7.0 (13%).

Вероятность успеха «Урала» аналитики оценили коэффициентом 5.6 (17%). Екатеринбуржцы в четвертьфинале будут играть против ярославского «Шинника» (35.0, 3%).

Поставить на победу «Торпедо» можно за 15.0 (6%). Команда Сергея Игнашевича в 1/4 финала сыграет с «Химками» (20.0, 5%).

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019