Эксперты назвали фаворита Кубка России после матчей 1/8 финала

Вчера тремя матчами завершилась стадия 1/8 финала Кубка России по футболу. Букмекеры назвали фаворита соревнований перед четвертьфиналами.



По оценке аналитиков, фаворит — «Зенит». Поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 2.65. Это примерно 34% вероятности. В четвертьфинале питерцы сыграют с грозненским «Ахматом» (20.0, 5%).



Сделать ставку на ЦСКА можно с коэффициентом 5.5 (17%). Подопечным Виктора Гончаренко предстоит сыграть со «Спартаком», чьи шансы букмекеры оценивают коэффициентом 7.0 (13%).



Вероятность успеха «Урала» аналитики оценили коэффициентом 5.6 (17%). Екатеринбуржцы в четвертьфинале будут играть против ярославского «Шинника» (35.0, 3%).



Поставить на победу «Торпедо» можно за 15.0 (6%). Команда Сергея Игнашевича в 1/4 финала сыграет с «Химками» (20.0, 5%).



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