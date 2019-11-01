БК ФОНБЕТ разыграет три поездки на матч Россия – Бельгия в акции «Испытай удачу»

С 25 октября по 3 ноября БК ФОНБЕТ разыграет три поездки на матч Россия – Бельгия 16 ноября в Санкт-Петербурге, три мяча и три игровые футболки с автографами игроков сборной России, а также фрибеты номиналом от 100 до 30 тыс. рублей.
Принять участие в акции могут как новые, так и действующие клиенты БК ФОНБЕТ. Новым клиентам необходимо зарегистрироваться на сайте акции и сделать ставку на футбольное событие на сумму от 500 рублей с коэффициентом не менее 1.80. Чтобы узнать свой приз, после совершения ставки нужно покрутить колесо беспроигрышной рулетки.
Действующие клиенты сайта и клубов ФОНБЕТ после совершения ставки, соответствующей условиям акции, также смогут покрутить рулетку и испытать свою удачу.
В акции нет проигравших, каждый участник получит свой приз!
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