Internationaux de France 2019: прогноз Эммы Гаджиевой на фигурное катание

Мастер спорта по фигурному катанию, спортивный журналист и блогер, ведущая «Матч! Страна», экс-ведущая радиостанции «Спорт FM» Эмма Гаджиева дала прогноз на этап Гран-при Internationaux de France 2019.



Ставка: победа Загитовой в короткой программе за 2.00.



«Чтобы на этом турнире предсказать итоговый результат среди женщин, наверное, нужно быть не экспертом, а человеком из будущего, который уже побывал во Франции, сел перед камерой и всё рассказал, кто победит. Невероятно захватывающая борьба за первое место ожидает нас с вами в эти выходные. Чертовски приятно, что эту борьбу будут вести российские фигуристки. Я сейчас говорю об Алёне Касторной, совсем ещё юной спортсменке, для которой этот этап станет первым серьёзным выступлением на взрослом уровне. Несмотря на это, Алёна уже заворожила полмира своим катанием и умением влиться в образ программы. Помимо всего прочего Алёна обладает сложнейшим прыжком – акселем в три с половиной оборота, который она прыгает в короткой и произвольной программах. Этот факт добавляет ей бонусов.



Бороться за первое место она будет с олимпийской чемпионкой, с чемпионкой мира, с чемпионкой всего, что только может быть в этом виде спорта, – Алиной Загитовой, которая ко всем своим достоинствам в этом сезоне прибавила ещё потрясающую уверенность во время выхода на лёд. Это не описать словами. Ух, нас ждёт очень интересный этап! Искренне надеюсь, верю и хочу, чтобы все спортсмены откатали свои программы чисто, а мы с вами насладились прекрасным спортивным состязанием.



Я уверена, что этап выиграет российская фигуристка. Более того, обе они будут на пьедестале почёта. Давайте посмотрим, кого букмекеры считают фаворитами. На победу Загитовой в короткой программе коэффициент 1.80, на победу Касторной – 3.00. Это тот самый момент, когда я согласна. Я считаю, что Алина Загитова выиграет короткую программу, она является фаворитом.



Что касается итогов, то победа Загитовой оценивается коэффициентом 1.90, а на Касторную – 2.50. Согласна и здесь, потому что Алина является фаворитом, она может выиграть этап Гран-при во Франции», — сказала Гаджиева.



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