«Авангард» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Амур».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.45.



«Что ни говори, но лично мне нынешний «Амур» как-то по душе, пусть и далёк от тех результатов, которых от него хотят. У Александра Гулявцева в принципе получаются крепко сбитые команды. Они, быть может, и далеко не идеальны в плане мастерства, но вгрызаются всегда и никогда не сдаются.



А ведь нельзя забывать, что «Амур» и «Адмирал» — это две наиболее летающие в КХЛ команды. Игроки за сезон налётывают такой километраж, какой не у всех летчиков имеется. Только лётчикам при этом играть в хоккей не нужно и результата от них никто не требует. А от дальневосточников требуют, и они его дают, пусть и далеко не всегда.



Конечно, перед нами матч соперников из разных галактик: и финансовых, и селекционных. Хоть и находятся обе эти галактики не только в одной конференции, но и в одном дивизионе и по этой причине играют друг с другом в течение сезона много раз. В нынешнем тоже уже играли и тоже в Балашихе. Было это совсем недавно, 10 октября, и «Амур» тогда выпил у «ястребов» всю кровь, хоть и не поимел в итоге ничего в очковом плане. Всё решила одна-единственная шайба, заброшенная Славой Войновым в численном большинстве.



Думается, нечто подобное ждёт болельщиков и на этот раз. И мы вновь получим тягучий поединок со взаимным ожиданием ошибок, и вновь всё решится на тоненького. Но «Авангард» всё равно победит, и снова сделает это в основное время — «Амуру» пока такой уровень не по зубам, особенно на выезде», — сказал Лебедев.



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