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«Не бойся проиграть». ФОНБЕТ дарит беспроигрышные ставки на Хеллоуин

«Не бойся проиграть». ФОНБЕТ дарит беспроигрышные ставки на Хеллоуин
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В канун Дня всех святых БК ФОНБЕТ запускает акцию «Не бойся проиграть».

Хотите получить беспроигрышную ставку? Регистрируйтесь на сайте акции. После регистрации беспроигрышная ставка номиналом 500 рублей появится в вашем личном кабинете.

Условия использования просты: пополните счёт минимум на 500 рублей и сделайте ставку. В случае выигрыша вы получите полную сумму ставки, а в случае неудачи 500 рублей вернутся на ваш счёт! Счастливого Хеллоуина!

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