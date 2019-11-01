«Не бойся проиграть». ФОНБЕТ дарит беспроигрышные ставки на Хеллоуин
В канун Дня всех святых БК ФОНБЕТ запускает акцию «Не бойся проиграть».
Хотите получить беспроигрышную ставку? Регистрируйтесь на сайте акции. После регистрации беспроигрышная ставка номиналом 500 рублей появится в вашем личном кабинете.
Условия использования просты: пополните счёт минимум на 500 рублей и сделайте ставку. В случае выигрыша вы получите полную сумму ставки, а в случае неудачи 500 рублей вернутся на ваш счёт! Счастливого Хеллоуина!
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