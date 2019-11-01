«Сент-Луис» — «Коламбус»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Сент-Луис» — «Коламбус».



Ставка: победа «Сент-Луиса» в основное время за 1.85.



«Очень жаль, что «Блюз» из-за серьёзной травмы плеча и операции потерял до апреля своего лучшего снайпера Владимира Тарасенко, который разыгрался и поймал нужную волну. Впрочем, и без своей звезды действующий обладатель Кубка Стэнли победил четырежды в последних пяти матчах. Прокол случился только в гостях у «Бостона», но горячие «Брюинз» сейчас в таком порядке, что мало кто в лиге сможет их остановить.



Кого победил «Сент-Луис»? Дома – 3:1 с «Колорадо», 5:2 с «Лос-Анджелесом», 2:1 с «Миннесотой». В гостях – 5:4 в овертайме с «Детройтом». Впечатляет. И показывает, что запас прочности у «Блюз» всё равно весьма велик.



Ну а «Коламбус» проиграл два последних матча – 4:7 в Филадельфии, 1:4 дома с «Эдмонтоном». Впрочем, в октябре «Блю Джекетс» дважды побеждали на выезде – 3:2 в Северной Каролине, 4:3 в овертайме в Торонто. Так что «Сент-Луис» должен быть настороже.



Как эти команды между собой играли раньше? В предсезонке «Блюз» победили дома (5:3), но это в расчёт не берём. «Коламбус» в октябре 2018 года победил в Сент-Луисе (7:4), но тогда команда Тарасенко была очень плоха и в итоге упала на самое дно таблицы. Зато когда «Блюз» раскочегарились, то в феврале победили в Коламбусе (4:2).



В общем, когда «Сент-Луис» в порядке, то в таком матче должен быть фаворитом. А он в порядке. И главный тренер Крэйг Беруби научил своих игроков важному, что очки нужно собирать именно в таких матчах – дома против не самых сильных команд. Тогда тебе будет в апреле и плей-офф, и счастье, и кубковая весна.



Осмелюсь взять победу «Сент-Луиса» в основное время с кэфом 1,85. Всё-таки «Блюз» выглядят сильнее», — полагает Лысенков.



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