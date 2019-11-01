Эксперты оценили шансы «Спартака» пройти ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
4 марта 2020 года в матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Спартак» встретится с ЦСКА. Хозяин поля будет определён в результате жеребьёвки, но эксперты уже успели оценить шансы принципиальных соперников в «дерби всея Руси».
Букмекеры отдают предпочтение «армейцам». Сделать ставку на выход красно-синих в следующую стадию турнира можно 1.75, что соответствует 55,5% вероятности. Победа команды Доменико Тедеско с учётом дополнительного времени и серии пенальти доступна за коэффициент 2.1 (45,5%).
Напомним, что в рамках РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» под руководством Олега Кононова переиграл ЦСКА со счётом 2:1.
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