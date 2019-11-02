«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Автомобилист».



Ставка: «Трактор» победит в основное время за 3.00.



«Нынешний «Автомобилист» чем-то напоминает третьего президента Украины Виктора Януковича, у которого сперва был свой золотой батон и целая держава, а сейчас он дает показания, и слава богу, что только по видеосвязи. Только у Януковича это растянулось на целую пятилетку, а «Автомобилисту» удалось познать блеск и нищету за пару месяцев.



Он, кстати, в свои лучшие времена, в начале октября, уже успел встретить дома «Трактор» и отправить его «голым в Африку», обыграв всухую — 3:0. А ещё челябинцы наверняка помнят, что весной, в первом раунде плей-офф, «Авто» прошёлся по «Трактору» асфальтоукладчиком, победив в четырёх матчах. А до этого в регулярном сезоне выиграл ещё четыре раза. То есть в настоящий момент победная серия «Автомобилиста» в матчах с «Трактором» составляет девять матчей, причём четыре из девяти выиграны «насухо».



Не сомневайтесь, Скудра всё это вытащит на свет божий и доходчиво разъяснит своим игрокам, за кого их держат в «Автомобилисте». Петерис это умеет, главное, не перегнуть палку, как это неоднократно бывало раньше в Нижнем Новгороде, чтобы соперника сразу не начали убивать и не пришлось уже в первом периоде отрабатывать в меньшинстве пару матч-штрафов.



В общем, при нынешних раскладах «Трактор» — фаворит, да еще с жаждой справедливого возмездия. Думается, это и поможет челябинцам победить. Лёгкой победы точно не будет, у обоих команд сейчас проблем больше, чем путей их решения. Но в итоге минимальная победа при небольшом количестве заброшенных шайб, максимум – трёх, будет достигнута в основное время».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.