«Рома» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А в Риме

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 11-го тура Серии А сезона-2019/20 «Рома» — «Наполи».
Ставка: обе забьют и ТБ (2,5) за 1.78.
«Очень интересная встреча команд, которые будут претендентами на место в Лиге чемпионов, это очевидно. И, возможно, «Наполи» даже сможет бороться за победу в чемпионате, хотя пока в это верится с трудом: у неаполитанцев много потерь очков, и это одна из основных проблем Карло Анчелотти. У «Ромы» новый тренер, есть проблемы, но команда, мне кажется, движется в правильном направлении.
Но не меняется стиль «Наполи» и «Ромы» — это играющие в атакующий футбол команды. Уверен, нас ждёт открытая игра с обеих сторон. И прогнозирую — «обе забьют и ТБ 2,5». У «Наполи» больше нет возможности ошибаться — надо выигрывать, ну а «Рома» дома не может сыграть по-другому.
Исход предсказать сложно, но есть уверенность, что будут голы».
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