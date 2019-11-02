«Болонья» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 11-го тура Серии А сезона-2019/20 «Болонья» — «Интер».
Ставка: ТМ (2,5) за 2.08, ничья за 3.58.
«У «Интера» очень плотный график, как, впрочем, и у остальных команд, играющих в еврокубках. Но, в отличие от них, у миланцев не самая длинная «скамейка». Хотя, безусловно, очень качественный состав. Но лидеры – Лаутаро Мартинес, Лукаку – практически безальтернативны в атаке. Думаю, это весомая проблема «нерадзурри».
«Болонья» — очень крепкая команда. У нее есть Синиша Михайлович, он тяжело болеет, но весь город, клуб, игроки его поддерживают, и это добавляет эмоций футболистам биться за своего тренера.
Предстоит очень сложный матч для «Интера» — можно даже ставить на тотал меньше 2,5 гола. А если рисковать, то и ничья. Будет низовая ничья, потому что у «Болоньи» хорошая оборона, да и миланцы отличаются качественной игрой в защите».
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