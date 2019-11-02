«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Михаила Поленова на матч Российской Премьер-Лиги

Популярный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат».



Ставка: ТМ 2,5 мяча за 1.60.



«Битва команд, которые находятся, как бы так помягче это сказать, внизу. Играют соседние команды по таблице, а это всегда важный фактор. Тем более когда команды играют внизу. Тем более команды, которые сменили тренеров. В такой ситуации самое главное не проиграть. Мне кажется, что для “Динамо” и ”Ахмата” это будет главным и ключевым заданием на предстоящую игру.



Игра пройдёт в Москве, значит, наверное, нужно плясать от команды “Динамо”. Два слова об “Ахмате”. Команда, которая сейчас сменила тренера, буквально только что, она всегда основывается на желании сыграть очень осторожно. Шалимов — тренер, который очень любит играть в атаку, так играл его “Краснодар” и так бы играл, наверное, его “Спартак”, если бы он всё-таки туда напросился.



Но сейчас для “Ахмата” самое главное — это баланс. Баланс берётся из качества игроков, а футболисты сейчас у “Ахмата” под атаку совсем не заточены. Да, там есть довольно яркие исполнители, но в целом традиционно это команда, которая играет в обороне гораздо лучше, чем в атаке. Поэтому я думаю, что и те, и другие постараются минимизировать риски в этом матче.



Я думаю, что в этой игре можно попробовать сыграть, ну, например, тотал жёлтых карточек больше или тотал фолов, потому что, мне кажется, это будет битва. Я бы предложил сконцентрироваться на голах в этом матче. Тотал меньше 2,5, мне кажется, очень хороший вариант. Надёжно постараются сыграть обе команды, без лишнего риска».