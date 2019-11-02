«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Гутцайта на матч 11-го тура АПЛ

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «МЮ» за 2.22.



«В ближайшем туре английского чемпионата будет очень любопытная встреча — “Борнмут” — “Манчестер Юнайтед”. Признаться, в последних матчах мне нравится “МЮ”. Команда здорово сыграла с “Ливерпулем”, если говорить о самоотдаче. Класснопроявила себя с Норвичем и наконец-то прервала неудачную продолжительную серию в выездных встречах. Причём «красные дьяволы» выиграли тогда уверенно и с запасом. Счет мог быть ещё крупнее в пользу “Манчестер Юнайтед”.



Сейчас восстановились недавно травмированные футболисты вроде Марсьяля. При этом сложилась очень хорошая компания и в центре поля, и в атаке. В матче с “Борнмутом” вполне логично считать фаворитом именно “Манчестер Юнайтед”. Мне кажется, “манкунианцы” наконец-то поймали свою игру, чего раньше не удавалось. И это впервые в сезоне, так что может еще присутствовать фактор подъёма морального духа. А у “Борнмута” всё наоборот: команда показывает не свойственный им результат. Коллектив Эдди Хау очень часто играет вничью со счётом 0:0, что непривычно. По крайней мере, мы не привыкли видеть команду такой в этом году.



“МЮ” нащупал свою игру в атаке и должен проявить себя именно в нападении. Очень хорошая форма сейчас у Рашфорда и Марсьяля. Они создают моменты, они должны забивать. Думаю, всё в порядке с реализацией у них будет и сейчас. Поставлю на победу “Манчестер Юнайтед”».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.