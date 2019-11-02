«Зенит» — ЦСКА: прогноз Олега Лысенко на главный матч 15-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Олег Лысенко дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.95.



«У Гончаренко самая молодая команда в лиге. Естественно, она больше других подвержена перепадам настроения. Эмоций, куража, позволявших побеждать «Реал», «армейцам» последнее время явно не хватало. Встреча с чемпионом на крупнейшей арене РПЛ должна вдохновить москвичей на спортивный подвиг, большой или маленький.

Гончаренко принципиально не играет от обороны — не станет этого делать и теперь. Наступает его команда лучше, чем защищается. «Зенит» атаку тоже традиционно любит и уважает. Налицо предпосылки для яркого, с элементами авантюризма футбола с забитыми мячами. В обе стороны. Ставка — оба забьют».



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