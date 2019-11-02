«Зенит» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 1.95.
«У ЦСКА очень неприятная ситуация, проблемы в игре. И матч с «Уфой» в Кубке России не должен вводить в заблуждение, несмотря на победу: в обороне у команды всё плохо, да и реализация хромает. Конечно, фаворит — «Зенит», но у ЦСКА есть характер, «армейский» клуб может переламывать ход матчей. Но вот справится ли с реализацией?
Уверен, что сможет, но в обороне дыры просто так не залатаешь. Атака «Зенита» создаст много моментов, не сомневаюсь. Да, Акинфеев много выручает, но всё равно у защитников ошибок чересчур много.
Думаю, ставка «обе забьют» может пройти».
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