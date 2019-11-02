«Зенит» — ЦСКА: прогноз Михаила Гончарова на матч чемпионата России в Петербурге

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА.

Ставка: «Зенит» победит за 1.61, гол Дзюбы за 2.05.



«При всём уважении к ЦСКА и банальным традиционным выражениям в стиле «в таких матчах нет фаворита», шансы «армейцев» невысоки. Единственное, что команда Виктора Гончаренко может вынести из победы в матче Кубка России с «Уфой», – небольшую порцию уверенности, полученную благодаря концу чёрной серии.



Однако структура игры ЦСКА по-прежнему вызывает вопросы, команда уязвима при чужих атаках, испытывает проблемы с составом, в каждом матче получает у своих ворот много моментов. «Зенит» выглядит более цельным и сбалансированным. Дзюба отдохнул на неделе и не играл с «Томью» — очевидно, его готовят к ближайшему суперматчу на «Газпром Арене».



Считаю, «Зенит» выиграет, а Дзюба забьёт и ещё раз докажет текущее превосходство над Чаловым. По желанию можно поставить и на голевой пас Артёма».



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