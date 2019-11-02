«Севилья» — «Атлетико»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 2 ноября, в матче 12-го тура чемпионата Испании «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье встретится с «Атлетико». Встреча начнётся в 20:30 мск.

По качеству футбола дела у АТМД с учётом полного обновления костяка в межсезонье идут вполне неплохо. Проблемы две — крайне слабая реализация и внезапно объявившиеся проблемы с игрой по счёту. Подопечные Диего Симеоне дважды за три предыдущих тура не сумели удержать победу: от «Валенсии» (1:1) пропустили на 82-й минуте, от «Алавеса» (1:1) — на 83-й.

Травма Жоау Фелиша точно не пойдёт гостям на пользу, хотя в этом поединке всё равно логичнее играть от номинального аутсайдера. «Севилья», с её любовью к владению мячом, активному использованию флангов и проблемами при переходе из атаки в оборону, — традиционно удобный соперник для мадридцев, в 17 последних очных встречах Примеры они потерпели лишь одно поражение.



Кроме того, андалусийцы пока совсем не впечатляют в матчах с грандами. Ни одного удара в створ ворот «Реала», полнейший разнос от «Барселоны», так что радоваться тут особенно нечему. АТМД, для сравнения, не позволил мадридцам у своих ворот ровным счётом ничего, да и в целом подобрался к голу значительно ближе. В общем, П2 с нулевой форой за за 2.28 смотрится неплохо. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!