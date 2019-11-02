«Зенит» — ЦСКА: прогноз Юрия Розанова на матч 15-го тура чемпионата России

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: «Зенит» победит за 1.69.



«Безусловно, «Зенит» — фаворит. ЦСКА, по крайней мере, один тайм проваливает. Да и не везёт «армейцам» с реализацией. Если когда-то и ломать эту «линию», то уж точно не с «Зенитом» и точно не в гостях. Почти 1,7 за победу «Зенита» считаю подарком. И ставить намерен сразу. Ко времени матча больше, чем 1,5, уже не дадут.

Да и фора «минус гол» вполне смотрится. Хотя кусаться армейцы, конечно, будут. Они не забивали в чемпионате так давно, что когда-нибудь должны это сделать. Чтобы выиграть (–1), надо ждать от Зенита трёх забитых. Верите? Тогда берите «минус гол», конечно».



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