«Севилья» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Севилья» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Севильи» в один мяч за 4.10.



«Один из самых интересных матчей выходных. У «Севильи» и «Атлетико» по 20 очков, всего на два очка меньше, чем у лидера турнира — «Барселоны». Победитель этой встречи и отправится в погоню за каталонцами.



Особенности «Атлетико» хорошо известны: команда блестяще играет в обороне (всего 6 пропущенных мячей), но мало забивает (всего 11 голов в 11 матчах). Кажется, что пока Диего Косту, Жоау Феликса и Альваро Морату не прорвёт, команда не сможет конкурировать с «Барсой» и «Реалом». Тем не менее победить «Атлетико» по-прежнему невероятно сложно для любого соперника. Но «Севилье», на мой взгляд, это по плечу.



«Севилья» пока выглядит увереннее «Атлетико» на старте сезона. Команда хорошо усилилась летом, есть топ-игроки даже на скамейке, а новый тренер Хулен Лопетеги по-новому выстроил игру. «Севилья» проиграла три матча в этом сезоне, но два из них – «Реалу» и «Барселоне». В остальном она выглядит солидно и уверенно. В Лиге Европы у неё три победы в трёх матчах.



Тем, кто, как я, думает, что в этом матче фаворит — «Севилья», предлагаю следующий вариант: победа хозяев с разницей ровно в один мяч. Победа «Севильи» более вероятна, так как у неё будет больше моментов, но при этом победа с разницей больше, чем в один мяч, очень маловероятна».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.