«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на чемпионат Англии

Футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» в 11-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (+2) за 1.51.



«Команде “Астон Вилла” не позавидуешь. Неделю назад они попали на “Этихад”, который принадлежит “Манчестер Сити”, и проиграли — 0:3, ведь игроки Гвардиолы отчаянно преследуют команду Юргена Клоппа. И вот теперь матч с красными, но уже на своем легендарном стадионе “Вилла Парк”, на котором всегда будут поддерживать преданные болельщики.



“Астон Вилла” крайне неудачно играет с “Ливерпулем”. Последний раз “Астон Вилла” выигрывала у красных на своём поле аж 8 лет назад. Благодаря голу выступающего и сегодня Стюарта Даунинга, в прошлом игрока сборной Англии. Последующие 5 матчей этих команд на “Вилла Парк” в Премьер-лиге выиграл “Ливерпуль” с общим счётом 13:1.

Конечно, исторические экскурсы — это интересно и занимательно, но часто они не совпадают с сегодняшним днём. Впрочем, сила нынешнего “Ливерпуля” известна, а вот “Астон Вилла”, вернувшаяся в АПЛ спустя 3 года, из первых 10 туров 5 матчей провела дома и набрала 8 очков. Дважды выиграла, дважды сыграла вничью и только один раз проиграла — во втором туре “Борнмуту” со счетом 1:2.



Матч с “Ливерпулем” первый у “Астон Виллы” в родных стенах с клубом из традиционной четвёрки, топ-4 выступающей в Лиге чемпионов. Конечно, фаворитом предстоящего матча будет “Ливерпуль”. Однако ребята Дина Смита показывают в последнее время очень симпатичный футбол, который им прибавил болельщиков не только в Англии, но и в России. Думаю, стоит рискнуть и поставить на домашнюю победу “Астон Виллы”, но с форой +2».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.