«Зенит» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на центральный матч 15-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — ЦСКА.



Ставка: «Зенит» не проиграет и обе забьют за 2.31.



«Думаю, что ЦСКА, критикуемый в последний месяц всеми направо и налево (несмотря на победу в Кубке России над «Уфой»), ещё не растратил всё то хорошее, что было построено Гончаренко совсем недавно.



Вернулись в строй опытные футболист Щенников и Набабкин. Это, конечно, хорошее подспорье для ЦСКА. Плюс с голом в прошлом матче вернулся фарт, а это немаловажно. Весь октябрь ЦСКА играл чудовищно плохо. В атаке они играли весело и ярко, но просто страдала реализация. В каждом матче у ЦСКА было много моментов, но мастерство подводило. Может быть, это мастерство вернётся к армейцам в Петербурге.



У «Зенита» в обороне тоже не всё гладко. Сейчас на воротах Михаил Кержаков. В последнем туре «Зенит» ничего не пропустил от Самары, но и соперник ничего фактически не создал. «Ростов» забил, «Урал» забил. «Лейпциг» вообще забил два фантастических мяча. Учитывая, что у ЦСКА такая ртутная атака, где много молодёжи и они играют в энергозатратный футбол, а оборона у «Зенита» не самая молодая, то, я думаю, что ЦСКА забьет.



Если с Дзюбой всё в порядке, с Азмуном тоже, а Дриусси сейчас один из ключевых футболистов, то напрашивается вариант «обе забьют». Да, была серия, когда они не забивали друг другу и сыграли несколько матчей вничью — 0:0. В последней игре на «Газпром-Арене» «Зенит» выиграл — 3:1, но тогда питерцы сметали всех на своем пути, несясь к чемпионству. Сейчас можно ожидать сдержанный футбол, но с моментами. Надеюсь, реализация не подведёт. Скорее всего, «Зенит» не проиграет, но обе забьют. Рассмотрите и этот вариант тоже».



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«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: Дзюба пробьёт Акинфеева в Санкт-Петербурге У «армейцев» полно проблем, а «Зенит» дома штампует победы. Все аргументы в пользу Санкт-Петербурга.